Via Osento, parco pubblico ancora nel degrado

"Ancora una volta torniamo ad evidenziare lo squallido scenario in cui versa il parco situato in via Osento. Abbiamo fatto notare più volte le inaccettabili condizioni dell'area verde, abbandonata tra erba alta, spazzatura e calcinacci dei vari muretti presenti nel parco.” Ad affermarlo è Marco Pasquini, responsabile cittadino di Casapound che torna sullo stato di degrado del parchetto denunciato dai residenti anche a Zonalocale a settembre 2017 [LEGGI QUI].

"Come già detto in seguito alla nostra precedente riqualificazione del 2017, - prosegue Pasquini - all'interno del parco è presente anche un laghetto che ospita diverse tartarughe e pesci, ad oggi fetido e sporchissimo per la mancanza di un impianto di depurazione attivo. L'aria è nauseante e, soprattutto, con l'arrivo della stagione estiva potrebbe diventare ricettacolo di insetti ed infezioni."

Casapound annuncia quindi che domenica 13 maggio, a partire dalle ore 9, meteo permettendo, sarà presente per riqualificare l'area, “con la speranza - conclude la nota - di invogliare l'amministrazione comunale ad intervenire una volta per tutte ridonando decoro al parco dando così una risposta concreta alla nostra denuncia e alle infinite segnalazioni dei cittadini."