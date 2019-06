Nuovo sito e comunicazione più smart per la Diocesi di Lanciano

Nuovo sito web per l’Arcidiocesi di Lanciano-Ortona che, prendendo le basi dal Magistero della Chiesa e dei Pontefici, ha deciso di rinnovare il portale sia “ad intra”, quindi con le parrocchie, le associazioni e i movimenti ecclesiali, gli uffici di Curia, e sia “ad extra”, cioè con il mondo esterno, con particolare attenzione in riferimento al territorio frentano.

Oggi, a differenza del precedente, il nuovo portale diocesano è sviluppato con la tecnologia “responsive”, quindi una interfaccia grafica che si adatta automaticamente a smartphone, tablet e computer. Nella home page scorrono le ultime notizie diocesane, seguite dall’archivio di tutte le notizie apparse nel corso degli ultimi mesi. Sul laterale ci sono invece link esterni alle principali realtà ecclesiali nazionali, regionali e locali.

Novità anche con “parrocchie map”, un motore di ricerca che, in tempo reale, ci comunica gli orari delle sante messe che si celebrano in tutta la Chiesa frentana. Importante l’iscrizione alla newsletter diocesana. Lasciando il proprio nominativo e l’indirizzo email, si viene aggiornati tempestivamente sulle maggiori iniziative ed attività diocesane.

Questo nuovo portale è solo l’inizio di un cammino di rinnovo della comunicazione diocesana che, a breve, darà la possibilità a tutte le parrocchie di avere un proprio sito autonomo ma che resterà comunque collegato a quello diocesano.

“Come Chiesa frentana - affermano dalla Curia - crediamo in questa scommessa e anche la volontà dell’Arcivescovo mons. Emidio Cipollone di nominare un nuovo responsabile per la comunicazione, ne è la prova. Auguriamo pertanto - prosegue la nota - un proficuo lavoro al neo nominato Carmine Paolini e, conoscendo la sua vivacità sia culturale che pastorale, siamo certi che saprà traghettarci in questo mondo bello e complicato allo stesso tempo”.

Per conoscere tutte le novità del portale diocesane, è possibile collegarsi al sito www.diocesilanciano.it.