Il Sentiero Italia raccontato da Lorenzo Santin a Lanciano

Il Sentiero Italia, oltre seimila chilometri attraverso l’Italia da nord a sud, percorso interamente per la prima volta a piedi da Lorenzo Franco Santin, che sarà a Lanciano il prossimo venerdì 11 maggio, alle ore 21, nella sala Mazzini, in un evento gratuito a cura del Cai di Lanciano e Punto d'Incontro Editore.

Partito dal Carso triestino fino a raggiungere, dopo aver percorso il versante meridionale delle Alpi e quello dell'intera dorsale degli Appennini, la Sicilia e la Sardegna, dopo un primo tentativo nel 2016, Lorenzo riesce a completare i seimila chilometri nel 2017, non senza difficoltà o fatica.

Nel 2016, Lorenzo sceglie di abbandonare il suo lavoro da metalmeccanico e, complici i suoi risparmi e l’amore per la fotografia, decide di intraprendere questa sfida, in quello che è considerato il trail più lungo al mondo. Un’impresa in solitaria e senza alcun supporto raccontata in prima persona nel suo film.