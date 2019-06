Meet Up Monday - incontri per combattere la solitudine

Lunedì 7 maggio, nella Biblioteca Regionale in via dei Frentani, 30 a Lanciano, dalle ore 16 alle 18.30, prenderà il via il primo appuntamento del ciclo di incontri dal titolo Meet Up Monday – Per un lunedì in compagnia, aperto a tutti, da 0 a 99 anni promosso dall'associazione Onlus Logosabile con il patrocinio della Regione Abruzzo.

Ogni lunedì pomeriggio, un team di esperti proporrà delle attività basate sull'arte, la musica, la cultura, i giochi di una volta, le arti espressive del corpo con le quali le persone potranno per un paio di ore vivere momenti di spensieratezza, entrare in contatto con altre persone della stessa città, confrontarsi e creare insieme.

Il progetto, ideato e coordinato dall'associazione Logosabile si ispira al Progetto Europeo Meet Up Monday un servizio di rete sociale che ha lo scopo di facilitare l'incontro di gruppi di persone in varie località del mondo, nasce per combattere l'isolamento delle persone, diminuire le occasioni di esclusione sociale e abbattere le barriere economico-sociali che ostacolano le persone nel frequentare attività fuori dalla propria casa.

"Vogliamo con questo progetto creare un'opportunità per la cittadinanza di stare insieme ad altre persone - Giuseppina Bomba, vice presidente dell'associazione – crediamo vivamente che ognuno ha tanto da donare e tanto da imparare dagli altri, ciascuno con le proprie storie di vita. Meet Up Monday è un progetto in cui il rispetto, l'ascolto, l'osservazione e la condivisione tra le persone si rafforzeranno giocando".

Nel mese di maggio saranno quattro gli appuntamenti: 7 maggio 2018: I giochi di una volta; 14 maggio 2018: I sentimenti dell’arte; 21 maggio 2018: Il tapping per trovare se stessi; 28 maggio 2018: Clownerie – Ritornare Bambini. Tutti gli incontri si concluderanno con un the insieme offerto dall'associazione Logosabile Onlus. Il progetto nasce dall' incontro di un gruppo di professionisti: dottoressa Giuseppina Bomba, life e communication coacher, dottoressa Flaviana Gattone assistente sociale e gli avvocati Giulia Napolitano e Antonio Litterio.

Per ogni attività verranno coinvolti esperti. Ogni singolo incontro prevede il contributo volontario di 10 euro e include il costo della tessera associativa, attività con l'esperto e un thè in compagnia.