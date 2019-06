Rotary e "Amici della Musica" insieme per l’International EMF Young Musician

L’appuntamento del mese di maggio, domenica 6, alle ore 18, nella sala di musica da camera “Manlio La Morgia”, con “I Concerti del Parco” è come ormai da tradizione con il concerto del premio International EMF Young Musician 2018, arrivato alla quinta edizione, e rivolto ai giovani talenti tra gli allievi presenti a Lanciano per i corsi di formazione, i seminari e le varie iniziative didattiche dell'EMF, per incentivare e sostenere, con una borsa di studio, la formazione solistica e il progetto artistico proposto.

Ed è proprio dal riconoscimento del talento e dall’attenzione rivolta ai giovani e alle realtà associative, che il Rotary Club Lanciano, uno degli oltre 33mila Club del Rotary International, ha istituito questo premio per giovani e talentuosi musicisti, nell’ambito di una collaborazione con l'associazione "Amici della Musica" Fedele Fenaroli. Il premio ha cadenza annuale ed è consegnato con una cerimonia e un concerto del solista o del suo progetto artistico e musicale.

"Il Rotary, anche quest’anno, tiene fede all'impegno di sostenere i giovani talenti musicali espressi nell'ambito delle attività formative promosse dall'associazione Amici della musica. - commenta la presidente del Rotary Club Lanciano, Licia Caprara - È un appuntamento irrinunciabile, perché la valorizzazione dei giovani rappresenta una delle azioni centrali per la nostra organizzazione, impegnata a livello internazionale e locale in progetti finalizzati a offrire ai ragazzi opportunità di studio e qualificazione professionale. Ma il premio è anche l'occasione per rinsaldare rapporti di collaborazione con l'Estate Musicale Frentana, una realtà di eccellenza che merita tutto il nostro sostegno “.

Tutti i Concerti Didattici sono con posto unico a 5 euro. Per i soci/abbonati, è anche possibile entrare gratuitamente e assistere a ‘I Concerti del Parco’ nella Sala di Musica da Camera "Manlio La Morgia", concerti legati all'attività didattica, che si svolgono con uno o più appuntamenti mensili, prima dell’inizio e dopo la tradizionale parte estiva concertistica e di formazione orchestrale annessa, dell’Estate Musicale Frentana. I biglietti per il posto unico sono fissati in euro 5. Tutta la programmazione de ‘I Concerti del Parco’ è disponibile sul sito ufficiale www.estatemusicalefrentana.it