Al CiakCity il film sul premio Nobel Aung San Suu Kyi

“Vita agli arresti”, il film che racconta la storia del premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi approda a Lanciano. L’appuntamento è per il 3 maggio, alle ore 21, al cinema Ciakcity in via Bellisario, all'interno della rassegna “Prospettive al Femminile” organizzata in collaborazione con l’associazione di volontariato femminile “Dea".

Il film, scritto e diretto da Marco Martinelli, ha come protagonista Ermanna Montanari che sarà presente in sala, e ripercorre, attraverso il racconto surreale e immaginifico di sei bambine, la storia del premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, attivista per i diritti umani e leader del movimento non-violento di opposizione alla rigida dittatura militare in Birmania.

Fra gli interpreti anche Elio De Capitani e con l'amichevole partecipazione di Sonia Bergamasco, Roberto Magnani, Vincenzo Nemolato e Christian Giroso nella parte dei Moustache Brothers. Per la prima volta sullo schermo le giovani attrici Ippolita Ginevra Santandrea, Sara Briccolani, Alessandra Brusi, Catalina Burioli, Olimpia Isola e Benedetta Velotti. Il film è riconosciuto di interesse culturale dal Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale Cinema.