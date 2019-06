Feste di Settembre, la prima edizione di "Miss Lanciano" per la Nottata

Il prossimo 13 settembre, aspettando l’Apertura, piazza Plebiscito si trasformerà in una passerella in cui sfileranno reginette lancianesi e non, per la prima edizione di “Miss Lanciano 2018”.

Continuano così a svelarsi le iniziative in programma nel corso delle Feste di Settembre, con la direzione del presidente Maurizio Trevisan. Dopo l’annuncio della presenza, il 16 settembre a Lanciano, di Massimo Ranieri, il Comitato Feste lancia un’altra novità, in programma nel corso della “Nottata” del 13 settembre 2018

Il concorso sarà organizzato da Danilo Daita, noto cantante e personaggio televisivo, responsabile per l’Abruzzo di “Casa Sanremo” e messo in onda sul canale Regionale Digitale Terrestre n. 171 "Plesaure Tv" e in nazionale su diversi canali della piattaforma satellitere SKY.

“Miss Lanciano 2018” sarà solo uno degli eventi in programma dalla serata del 13 settembre fino alle 4 del mattino, quando si darà spazio alla tradizione con i ‘classici’ appuntamenti del Settembre Lancianese: l’accensione della Paratura a cura di Paulicelli Gianfranco, la sfilata della Banda Città di Lanciano, i fuochi d’artificio.

Tutti gli altri eventi, insieme al regolamento per la partecipazione e ai premi in palio saranno comunicati a breve.