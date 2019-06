Sorpresa con hashish e cocaina mentre andava a trovare il compagno in carcere: 30enne arrestata

Trovata con dello stupefacente mentre andava a visitare il compagno in carcere. È quanto accaduto ieri pomeriggio a Lanciano, quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia in servizio nei pressi della casa circondariale di Villa Stanazzo hanno proceduto al controllo di un’autovettura con bordo una coppia e due bambini.

Durante le operazioni di identificazione degli occupanti della Fiat Multipla, non è passato inosservato ai militari operanti il particolare nervosismo tradito dalla donna che sedeva al lato passeggero, i quali, pertanto, decidevano di approfondire gli accertamenti procedendo ad un’accurata perquisizione personale e veicolare.

Nel corso della perquisizione, i carabinieri all’interno del borsello porta trucchi della donna hanno rinvenuto alcuni involucri, tutti confezionati con nastro isolante, che sono risultati contenere 15 grammi di hashish, 3 di cocaina e 14 pasticche di Suboxone, un oppiaceo sintetico sintetizzato per sostituire la dipendenza da eroina.

Tutta la sostanza è stata sottoposta e sequestro e per Gilda Ippolito, 30enne di Minturno (LT) sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La donna era giunta a Lanciano insieme al suocero e ai suoi figli e si stava recando in carcere dove avrebbe dovuto sostenere il colloquio con il suo compagno, attualmente ristretto presso la casa circondariale di Villa Stanazzo.

Come da disposizioni pervenute dalla Procura della Repubblica di Lanciano, la donna è stata tradotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.