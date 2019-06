Rottamacartelle bis, domande entro il prossimo 15 maggio

Il termine per la presentazione delle istanze di estensione agevolata dei carichi fiscali pendenti relativi ai tributi comunali, il cosiddetto “Rottamacartelle bis”, è fissato al 15 maggio 2018.

Entro questa data i richiedenti dovranno presentare l'istanza secondo il modello disponibile al link www.bit.ly/Modulo_RottamacartelleBIS: aderendo a questa nuova rottamazione dei carichi fiscali pendenti, approvata dal Consiglio Comunale all'unanimità lo scorso 31 gennaio, i cittadini che si trovino nella situazione di morosità potranno beneficiare di uno sconto di circa il 30 per cento dell’importo dovuto, grazie all’annullamento delle sanzioni e degli interessi di mora. Lo sconto varia a seconda della tipologia e della longevità del debito.

È possibile presentare le istanze redatte secondo il modello disponibile anche in formato cartaceo nell'ufficio URP di Lanciano all’ufficio protocollo della SO.GE.T – via Venezia n.49–65121 PESCARA; allo sportello della SO.GE.T – via Augusto Romagnoli, 2 – 66034 Lanciano; a qualsiasi sportello della SO.GE.T reperibili sul sito www.sogetspa.it; inviando il modello debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC definizioneagevolata.sogetspa@pec.it mediante Posta Elettronica Certificata propria o di un terzo appositamente delegato.

Al “Rottamacartelle bis” è possibile aderire per carichi fiscali relativi a ICI/IMU, TARI/TARSU, imposte su pubblicità e pubbliche affissioni, imposta per occupazione suolo pubblico e sanzioni riferite al codice della strada. Per la nuova rottamazione delle cartelle potranno produrre istanza i cittadini che non hanno trovato accolte le loro domande lo scorso anno; coloro per i quali siano decaduti i benefici avendo omesso o ritardato un pagamento nella prima rottamazione (entrambe le categorie per debiti relativi al periodo 2000-2016); i cittadini che hanno ricevuto dall’agente di riscossione una notifica nel periodo 1 gennaio 2017 – 30 settembre 2017. Sono previste 5 rate per coloro che hanno ricevuto le cartelle nel 2017 a partire da luglio 2018, con l’ultima rata prevista nel febbraio 2019; è prevista invece un’unica rata dell’intero importo (o in 3 rate da estinguersi entro febbraio 2019) per coloro che hanno carichi fiscali relativi al periodo 2000-2016.

“Lo scorso anno hanno aderito al ‘rottamacartelle’ 210 tra cittadini e aziende (203 persone fisiche e 7 ditte), per un gettito calcolato in 170mila euro – sottolinea l'assessore alle Finanze Carlo Orecchioni - nelle casse comunali sono stati versati, ad oggi, 72mila euro con le prime 3 rate, corrispondenti al 43 per cento circa del dovuto, mentre per le restanti 3 rate della prima rottamazione ci sarà tempo per il saldo fino a settembre 2018

E’ stato importante da parte del nostro Comune aderire a questa estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali offerta nuovamente dal legislatore, perché rappresenta un modo per venire incontro a quei concittadini che, in un momento di forte difficoltà economiche, loro malgrado, si sono trovati nella impossibilità di adempiere il proprio dovere tributario nei confronti della pubblica amministrazione e quindi della collettività intera. Questa operazione ha l’ulteriore vantaggio per l’Amministrazione di ottenere un ulteriore recupero di somme dovute ma non incassate negli anni precedenti”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il personale dell'Ufficio Tributi del Comune di Lanciano (08727071 Vico 5 Larghetto Ricci), aperto al pubblico dal lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 16 alle 18.