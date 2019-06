Ricorso respinto: il Lanciano vince il campionato di Prima categoria

500 euro di multa e... vittoria del campionato di Prima categoria (girone B). Il giudice sportivo ha respinto il ricorso della Tollese sulla partita di sabato scorso contro il Lanciano terminata 6 a 0 per la capolista [LEGGI]. I tifosi rossoneri fecero esplodere un petardo in campo e la squadra di casa chiese la vittoria a tavolino perché – come scritto nel ricorso – quell'episodio avrebbe causato la sostituzione di un proprio giocatore stordito dall'esplosione.

Il giudice sportivo ha ritenuto infondato il ricorso perché, come si evince dal rapporto dell'arbitro, la partita è poi continuata regolarmente.

Il Lanciano però non ha evitato una multa da 500 euro. Si tratta, tutto sommato, di ben poca cosa rispetto al primo passo fatto per tornare ad altri livelli sportivi dopo l'incubo della ripartenza dalla Prima categoria.

Al termine del campionato mancano ancora tre giornate durante le quali si definirà la griglia play off. Attualmente nella zona degli spareggi ci sono Atessa Mario Tano (58), Virtus Ortona (57), Vasto Marina (53) e Athletic Lanciano (46).