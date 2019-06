Più di mille alunni si sfideranno nella 37esima Coppa Speranze Fiat

Saranno 1123 gli allievi dei 23 istituti scolastici, di 44 Comuni della provincia di Chieti, che parteciperanno alla 37esima edizione della Coppa Speranze Fiat. Tradizionale corsa campestre che coinvolge gli studenti delle scuole medie inferiori della provincia di Chieti, in programma nell’ippodromo Villa delle Rose, il prossimo martedì 17 aprile.

Sei le categorie, tre femminili e tre maschili, per la gara organizzata dall’ASD Sport Promotion, d’intesa con la direzione della Sevel di Atessa ed in collaborazione con il Comune di Lanciano, la Provincia di Chieti, la Regione Abruzzo, la Federazione Italiana e Regionale di Atletica Leggera e l’Ufficio Scolastico di Chieti.

La scuola campione in carica è la Umberto I di Lanciano che dovrà vedersela, come accaduto negli ultimi anni, con la Mazzini di Lanciano e la De Petra di Casoli. Come previsto dal regolamento, verrà redatta una classifica individuale e una per scuola, e quest’ultima sarà determinata dalla somma dei migliori 24 che ogni scuola otterrà.

La gare prenderanno il via a partire dalle 9.30 con la prima media femminile e poi continueranno fino alle ore 12.45, orario previsto per il termine di questa di atletica leggera. Sarà presente il giorno della gara Sua Eccellenza Emidio Cipollone, Arcivescovo di Lanciano. La cerimonia di premiazione finale, invece, si svolgerà una ventina di giorni dopo, all’interno dello stabilimento Sevel di Atessa, dove verranno premiati i primi quindici classificati di ogni categoria, oltre a tutte le scuole, i dirigenti scolastici, i docenti di educazione fisica e i comuni.