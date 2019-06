Pullman privo dei requisiti di sicurezza, niente gita per 41 bambini

Niente gita d’istruzione per 41 bambini di una scuola primaria di Lanciano, fermati dalla Polizia Stradale, questa mattina alle ore 8.30, per un controllo al pullman che li avrebbe dovuti portare fuori, risultato però privo dei corretti requisiti di sicurezza.

Gli uomini della Polstrada di Chieti, con a capo il comandante Commissario Capo Fabio Polichetti, in attuazione al protocollo d’intesa con il Miur, hanno provveduto ad una capillare verifica dei pullman in occasione della partenza per le gite scolastiche. In particolar modo, intorno alle ore 8.30, davanti alla scuola primaria di Marcianese a Lanciano, la Stradale ha proceduto al controllo di un pullman che avrebbe dovuto trasportare ben 41 ragazzini verso Tornareccio.

Gravissime le irregolarità riscontrate durante la fase del controllo e che potevano mettere seriamente in pericolo la sicurezza e l’incolumità dei bambini e degli insegnanti. Infatti il mezzo presentava una coppia di pneumatici fortemente usurati e lesionati e che avrebbero potuto esplodere. E’ stato inoltre riscontrato il mancato corretto funzionamento di ben tre cinture di sicurezza che in caso di incidente non avrebbero funzionato.

Dato che non vi erano i requisiti di sicurezza, gli agenti della Stradale hanno pertanto deciso di bloccare il pullman e sanzionare l’autista per le gravi violazioni. I controlli della Stradale sui pullman e sulle gite scolastiche saranno ulteriormente intensificati in questo periodo al fine di garantire più ampi livelli di sicurezza.