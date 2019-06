Processioni pasquali, divieti e mobilità in centro città

Divieti e rimozioni in centro città in occasione della settimana santa e delle processioni del Giovedì Santo e del Venerdì Santo e delle processioni della Domenica di Pasqua, 1 aprile, e del Martedì di Pasqua, 3 aprile.

Giovedì 29 marzo, dalle ore 15 alle ore 24, divieto di circolazione e divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata in corso Roma e largo dei Tribunali, dalle ore 19 alle ore 24, divieto di circolazione e divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata in via Fieramosca, via Finamore, via Garibaldi, via Cavour, piazza Plebiscito, via Dei Bastioni, via Dei Frentani.

Venerdì 30 marzo dalle ore 8 alle ore 24, divieto di circolazione e divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata in corso Roma e largo dei Tribunali; dalle ore 15 alle ore 22, divieto di circolazione e divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata in corso Roma, via Fieramosca, via Finamore, via Garibaldi, via Cavour, piazza Plebiscito, corso Trento e Trieste, corso Bandiera, via Luigi De Crecchio, largo del Mastrogiurato, via Duca Degli Abruzzi, via dei Bastioni, via dei Frentani, largo D’Annibale.

Domenica 1° aprile dalle ore 10 alle ore 12.30, divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione in via Spoltore, Via Santa Maria Maggiore, via Finamore, via Umberto I, piazza Plebiscito. Martedì 3 aprile, dalle ore 10 alle ore 13.30 divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione, dove indicato dalla segnaletica, in piazza Plebiscito, via Garibaldi, vico 35 Garibaldi, via Finamore, Via Santa Maria Maggiore.

Le strade interessate dalle processioni di domenica 1 e martedì 3 aprile 2018 saranno temporaneamente chiuse al transito veicolare, durante il passaggio delle stesse.