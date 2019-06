Basket, spareggi under 20 - eccellenza al Palazzetto di Lanciano

Sono due i prestigiosi incontri di basket che si disputeranno lunedì 26 marzo a partire dalle 16.30 al Palazzetto dello Sport di Lanciano.

Gli incontri, spareggi Under 20 Eccellenza – Trofeo ‘Mario Delle Cave’, sono ospitati dall'Azzurra Basket di Lanciano. Le gare vedono in competizione squadre di categoria Under 20 con atleti di valore nel panorama cestistico nazionale. Alle 16.30 la prima partita con VL Papalini Pesaro vs. Pol. Aurora Brindisi. Alle 18.30, il secondo spareggio tra Poderosa Montegranaro e Action Now Monopoli.

Le due squadre vincenti, accederanno direttamente alla finale Nazionale che si terrà a Torino dal 26 al 28 aprile 2018. Le perdenti saranno invece inserite nel girone 3 delle qualificazioni interregionali.