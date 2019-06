Le Vie del Commercio, premiati i vincitori del concorso 2017

Si è tenuta ieri, giovedì 22 marzo, alle ore 18, nei locali dell’Eurocolor nella zona industriale di Lanciano, la premiazione dei primi tre premi del concorso del consorzio “Le Vie del Commercio” di Lanciano.

Una ricarica per la fidelity card da 300 euro, una da 500 e l’ambito viaggio per due a Formentera hanno chiuso il concorso, che ha visto vincere circa 250 premi instant win, vera novità dell’anno, che ha dato la possibilità ai clienti “Le Vie del Commercio” di aggiudicarsi un premio al giorno al momento dell’acquisto.

“Con la premiazione si è chiuso il nostro concorso per l’anno appena passato, - dice Monica Bono, componente del CdA de “Le Vie del Commercio” - e ora siamo pronti per l’edizione 2018 in cui ci saranno tante, interessanti novità che, speriamo, possano invogliarvi ad utilizzare la nostra card ed a frequentare i nostri negozi”.

Ma ecco i vincitori dei primi tremi premi del concorso: Vincenzo Palmerio si è aggiudicato la ricarica della fidelity card da 300 euro con un acquisto nella Bottega del Buongustaio, Clairet Nathalie Galindez Bolivar ha portato a casa la ricarica da 500 euro con un acquisto nel negozio 4 Passi ed infine, Francesca Paola Ciccocioppo volerà a Formentera grazie ad un acquisto fatto nell’Eurocolor.

A breve le novità del prossimo concorso e delle prossime iniziative del concorso.