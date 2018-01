Pd, in Abruzzo per il collegio di Vasto-Lanciano spunta il nome di Basterebbe

Nella notte dei litigi e della spaccatura con la minoranza interna, il Pd chiude il cerchio sulle liste dei candidati. Alle 4 del mattino, quando si conclude l'assemblea nazionale, rimane un punto interrogativo sull'Abruzzo: nel collegio uninominale numero 5 della Camera, il nome scelto da Renzi è quello di Giulio Borrelli, ex direttore del Tg1 e attuale sindaco di Atessa. Ma Borrelli rifiuta. La casella rimane vuota, ma viene riempita stamani: il candidato è Gianfranco Basterebbe, presidente della Sasi, la società che gestisce il servizio idrico integrato in 92 dei 104 comuni della provincia di Chieti. Ma, in serata, la sua candidatura sarebbe stata rimessa in discussione.

Sono 21, in totale, i parlamentari che verranno eletti in Abruzzo: 14 deputati (5 nei collegi uninominali, 9 nei listini proporzionali) e 7 senatori (2 nell'uninominale, 5 nel proporzionale).

I candidati - Ecco le scelte del Pd per le candidature in Abruzzo.

CAMERA UNINOMINALE - Collegio di Pescara: Antonella Pellegrino; collegio di Chieti: Antonio Castricone; collegio di Teramo: Sandro Mariani; collegio dell'Aquila: Lorenza Panei; collegio di Vasto-Lanciano: Gianfranco Basterebbe (ancora da confermare definitivamente).

CAMERA PROPORZIONALE - Collegio di Pescara-Chieti: 1) Camillo D'Alessandro; 2) Deborah Serracchiani; 3) Alessandro Marzoli; 4) Roberta Marulli. Collegio di L'Aquila-Teramo: 1) Stefania Pezzopane; Dino Pepe; Lorenza Panei; Luciano Monticelli.

SENATO UNINOMINALE - Collegio di Pescara-Chieti: Federica Chiavaroli. Collegio di L’Aquila-Teramo: Massimo Cialente.

SENATO PROPORZIONALE - 1) Luciano D'Alfonso; 2) Anna Marcozzi; 3) Gianluca Fusilli; 4) Marusca Miscia.