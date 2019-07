Liceo Musicale: "il Comune ha gestito male la situazione"

Manca poco alla consegna della documentazione in Regione per la formazione dei nuovi licei musicali e dopo le polemiche delle ultime settimane e dell'inconsueta lotta tra Liceo Scientifico e istituto De Titta, i gruppi di minoranza in consiglio comunale intervengono sul tema denunciando una “gestione superficiale e leggera della vicenda”.

“Temiamo che questa opportunità per la nostra città possa sfumare - afferma Errico D’Amico, Lanciano Popolare - Udc - perché la vicenda è stata gestita nel modo sbagliato. Stigmatizziamo la scelta del Comune di sponsorizzare un solo Istituto scolastico del territorio, pur non avendone competenza - spiega - e la presenza dell'assessore al Bilancio, e vicepreside del liceo in questione, in occasione della Giunta del 25.10.2017, dove si è approvata la delibera n.352 "Piano regionale della rete scolastica 2018/2019”. Si rileva inoltre, nella stessa delibera, l'assenza dell'assessore proponente Giacinto Verna. Come mai, si chiedono dalla minoranza?

“Questa delibera, di fatto, - sottolinea Gabriele Di Bucchianico, consigliere comunale di Lanciano al Centro e consigliere provinciale - è un atto amministrativo inutile, in quanto il Comune di Lanciano non è assolutamente deputato a decidere nel merito, poiché la competenza è della Provincia e poi della Regione. Inopportuno è stato, inoltre, - prosegue -perorare la causa di un solo Istituto. E' noto infatti, in particolare al sindaco, in quanto presidente della Provincia di Chieti che, nelle sedi opportune, è stata formalizzata anche la richiesta dell'Istituto De Titta-Fermi. Per questo non possiamo che chiedere le dimissioni dell’assessore Carlo Orecchioni che, evidentemente, ha poco di pubblico e molto di privato”.