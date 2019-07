A Lancianovecchia arrivano le arance di SOS Rosarno

Stasera e domani, venerdì 15 e sabato 16 dicembre, il quartiere di Lancianovecchia si trasformerà in un grande Mercato Scoperto con il Laboratorio sociale di largo Tappia, il Gruppo di acquisto solidale Anxa Gas, del Mercato del Parco e dello Spazio sociale Zona 22, con il patrocinio del Comune di Lanciano.

Si parte oggi alle 17 con l’apertura del mercato contadino accompagnata dalle attività ludiche proposte dalla Tavolozza dei sorrisi, Girocolore e Giochi in legno. Alle 17.30, nella sala convegno del Centro servizi culturali in via dei Frentani, sarò poi la volta dell’incontro sul tema “sfruttamento zero, la lunga strada verso casa!”.

A seguire, lo sbarco in piazza degli agrumi di SOS Rosarno, le arance prodotte senza lo sfruttamento e che provengono rigorosamente da agricoltura biologica certificata. In serata, dalle 21.30, Muré Teatro presenta “Maja, storie di donne dalla Majella al Gran Sasso”, a seguire dj set, bar e cucina popolare.

Domani, sabato 16 dicembre, largo ai laboratori creativi in cui sarà possibile imparare l’arte di fare il sapone, la panificazione, l’artigianato incantato, l’artigianato del parco ed uno ad hoc sul riciclo. A seguire, ancora incontri, dibattiti, musica e condivisione.