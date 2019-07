La collettiva Metamorfosi in mostra al Polo Museale Santo Spirito

Domani, venerdì 15 dicembre, al Polo Museale Santo Spirito di Lanciano, alle ore 18, inaugura “Metamorfosi” collettiva di Maria Adele D’Orazio, Domenico Ferrante e Antonio Russo.

Il tema della mostra è la Metamorfosi intesa come trasformazione della materia, come ben si evince dalle vitali e dinamiche opere lignee di Domenico Ferrante, ma intende la metamorfosi anche come evolversi di emozioni poiché ogni percorso artistico presuppone un cambiamento.

In questo contesto Maria Adele D’Orazio attraverso la pittura dona luce alla forma attraverso il colore, mentre i ritratti Antonio Russo si evolvono in figure astratte fino a svanire quasi ad assumere sembianze eteree.

La mostra collettiva Metamorfosi sarà aperta al pubblico fino al 22 dicembre con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì aperto anche il pomeriggio dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica dalle 16 alle 18.