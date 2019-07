I Dago Red sul palco delle Caltapie

Domani, venerdì 15 alle ore 21, a Le Caltapie di Lanciano, ci sarà il quarto appuntamento de La prima stagione con il concerto dei Dago Red. Per l'occasione la band presenterà il suo ultimo disco dal titolo "Cicada".

“Cicada”, il loro quarto lavoro discografico, è una viaggio elegante, un progetto artistico a tuttotondo, una sperimentazione coinvolgente. I brani che spaziano dal blues al folk all'acustica e ogni copertina, dei mille CD realizzati, è un pezzo unico.

Originari dell'Abruzzo, i Dago Red hanno iniziato come trio busker nel 1998 quando Nicola Palanza, Marco Pellegrini e Giuseppe Mascitelli si sono incontrati con i loro strumenti, le loro voci e il desiderio di suonare i blues. Da subito il trio ha avuto in dono un sound accattivante, originale e riconoscibile.

Quasi 20 anni, 4 pubblicazioni, brani scelti e inclusi in numerose compilation e documentari video, decine e decine le canzoni originali e centinaia i concerti. Col tempo la band si è arricchita di altri membri e nuovi strumenti senza perdere le qualità del sound, anzi, la tavolozza sonora si è arricchita con: Nicola Di Camillo al basso e contrabbasso, Paola Ceroli alla voce, Angelo Scogno alle tastiere e alla voce e Andrea Giovannoli alla batteria e percussioni.

Le armonie vocali, le trame delle chitarre, i groove trascinanti e il sound immediato rendono i loro live, come scrive la rivista francese -Le Blues-, un “coup de coeur!”. Hanno appassionato il loro pubblico nei teatri, nei locali e nei principali festival in Francia, Germania, Olanda, Scozia, Inghilterra e naturalmente in Italia.

Nel 2012 si sono guadagnati il riconoscimento di miglior gruppo blues in Italia vincendo l'Italian blues Challenge e a seguito di questo traguardo, l'anno successivo, hanno rappresentato il loro Paese allo European Blues Challenge a Berlino. Altra tappa importante è la menzione speciale ottenuta all' “International Songwriting Competition”, due dei membri della giuria erano Tom Waits e Robert Smith.