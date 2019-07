Vento forte, danni anche a Treglio

Il forte vento di ieri ha provocato la caduta di diversi alberi anche sulle strade di Treglio, ad esempio in contrada Sacchetti e in località Castellana sulla provinciale. Danneggiato, inoltre, il monumento ai Caduti situato all'interno del parchetto comunale.

E poi cartelloni e insegne pubblicitarie di attività commerciali divelti e abbattuti.

“Gli interventi – dice il sindaco Massimiliano Berghella – a causa delle violenti raffiche sono stati difficoltosi per alcune ore. All'alba – aggiunge - abbiamo verificato le condizioni di entrambi i plessi scolastici e abbiamo garantito il regolare svolgimento delle lezioni. Stiamo liberando le strade dalla presenza di alberi e rami spezzati e tegole al fine di ripristinare la circolazione stradale: per avere le strade in perfetta condizione ci sarà bisogno del giusto tempo, in relazione ai mezzi e agli uomini che abbiamo a disposizione, quindi chiediamo la massima comprensione e collaborazione. E' in svolgimento – aggiunge - il servizio di trasporto scolastico e i bambini hanno potuto raggiungere la scuola senza nessun problema e nelle migliori condizioni di sicurezza. Stiamo provvedendo, ora, ad un controllo puntuale sulla viabilità comunale, provinciale e statale, al fine di garantire la massima sicurezza negli spostamenti. Invito tutti a prestare attenzione durante gli spostamenti veicolari e pedonali. Per ora la fornitura elettrica non ha avuto nessuna interruzione”.

Eventuali criticità vanno segnalate chiamando in Comune al numero 0872.54132 e chiedendo dell'Ufficio tecnico, o contattando il sindaco sul suo numero personale.