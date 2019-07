Cade albero in via Santo Spirito, strada chiusa al traffico

Cassonetti ribaltati, cartacce che volano via, pali della luce che oscillano pericolosamente e grondaie in corso Trento e Trieste e parallele che si staccano dai cornicioni dei palazzi. E’ questo il bilancio attuale del forte vento che sta imperversando sulla nostra città e che sembrerebbe non dare tregua al nostro territorio per le prossime 24 ore, così come affermato dall’allerta meteo diramato dal centro Funzionale d’Abruzzo e che prevede ancora forti raffiche di vento e possibile precipitazioni anche a carattere di rovescio.

Su via Santo Spirito, il traffico veicolare è momentaneamente interdetto per la caduta di un albero che al momento occupa tutta la carreggiata, in corrispondenza del circolo tennis, che fortunatamente non ha causato danni a persone o cose.