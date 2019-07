"Una Giornata Particolare" sul palco del teatro Fenaroli

Giulio Scarpati e Valeria Solarino domani, domenica 10 dicembre, alle ore 21, saranno sul palco del teatro Fenaroli per il terzo spettacolo della stagione di prosa 2017/2018, con “Una giornata particolare”, cartellone proposto in collaborazione con l’ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, circuito multidisciplinare abruzzese per la distribuzione dello spettacolo dal vivo.

Lo spettacolo andrà in scena alle 21 anziché alle 17, come inizialmente previsto. Un ambiente chiuso, due grandi protagonisti, due storie umane che si incontrano in uno spazio comune in cui sono “obbligati” a restare, prigionieri. Fuori il mondo, la storia, di cui ci arriva l’eco dalla radio. Un grande evento che fa da sfondo a due piccole storie personali, in una giornata che sarà particolare per tutti.

Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro sabato 9 e domenica 10 dicembre (16.30/19.30) e su www.i-ticket.it