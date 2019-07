Sold out al teatro Fenaroli per il concerto di Fabrizio Bosso

Sold out al teatro Fenaroli ieri sera per il concerto di Fabrizio Bosso con l’associazione Progetto Etiopia Onlus Lanciano. La serata, organizzata per raccogliere fondi per il completamento di una scuola nel villaggio di Maganasse in Etiopia, ha saputo racchiudere tutta l’essenza della onlus in un perfetto connubio, che ormai si ripete da anni, tra solidarietà e musica.

Per l’occasione Bosso ha presentato il suo cd, Merry Christmas Baby, uscito lo scorso 24 novembre. Sul palco, oltre al leader, i fedeli membri del gruppo: Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e l’abruzzese Nicola Angelucci. Alla voce, guest star Walter Ricci.

Prima del concerto Angelo Rosato, presidente di Progetto Etiopia Onlus, è salito sul palco per ricordare i numerosi progetti portati avanti dall’associazione e lo stato della nuova scuola nel villaggio etiope in cui, una delle aule, sarà intitolata a Luciano e Silvana, i coniugi di Castelfrentano morti nella tragedia dell’hotel Rigopiano e soci della onlus.