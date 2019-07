Lignum Verba, acceso in piazza Plebiscito l’albero senziente

Dopo settimane in cui l’argomento ha tenuto banco dai social alla piazza reale, questa sera si è finalmente acceso l’albero senziente, Lignum Verba, in piazza Plebiscito, in occasione della vigilia dell’Immacolata Concezione.

In tanti sono stati in piazza per assistere all’accensione di quello che senza dubbio è una novità per la città di Lanciano e che, piaccia o non piaccia, continuerà durante queste festività natalizie a far parlare di sé tra chi è favorevole ad un tocco di modernità e chi, invece, ha nostalgia per un albero di Natale più tradizionale.