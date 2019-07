Blitz di Blocco Studentesco al Da Vinci - De Giorgio

Striscione, fumogeni e megafono questa mattina davanti all'istituto "Da Vinci-De Giorgio" per il Blocco Studentesco di Lanciano. "Alternanza senza fondi per il trasporto, le famiglie sono a corto!", questo il testo riportato sullo striscione per denunciare la decisione di abolire da parte della scuola il trasporto dei ragazzi che fanno alternanza.

"Abolire totalmente il servizio di trasporto gratuito è una scelta sconsiderata e superficiale. - durissime le parole del responsabile locale del Blocco Studentesco Domenico De Lucia - Si è passati dalla parziale possibilità del trasporto gratuito, come l'anno scorso, alla soppressione definitiva del servizio. Oltre al non poter scegliere l'azienda d'interesse, gli spostamenti e il relativo costo sono a carico degli studenti, insomma un'ennesima spesa per le famiglie".

"Questa mattina il Blocco Studentesco - prosegue - ha voluto dare un segnale forte su questa realtà. È la scuola che deve preoccuparsi di come gestire il problema, nella sua totalità. Come tanti ragazzi ci hanno raccontato, il malcontento per questa decisione dilaga all'interno dell'istituto, contribuendo a rendere ancora più inefficiente il programma dell'alternanza, sempre più vista come una perdita di tempo e di soldi. Come sempre, - conclude De Lucia - noi del Blocco Studentesco ci schiereremo a difesa degli studenti e delle loro famiglie, contro le scelte scellerate di questa scuola e della sua amministrazione".