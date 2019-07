Il lancianese Di Francescantonio tra i migliori logo designer d’Europa

Nuovo prestigioso riconoscimento per Il logo designer lancianese Luca Di Francescantonio che è stato selezionato tra i primi classificati della sezione Europa nell’Award of Excellence del premio Wolda 2017, Worldwide Logo Design Annual, per il marchio del ristorante Essenza Cucina di Mare di San Vito Marina.

Il logo, ideato da Di Francescantonio, aveva già avuto un riconoscimento due anni fa quando il brand portò Luca ad essere selezionato tra i primi venti progettisti di marchi nella sezione “Europa-Russia” del prestigioso premio internazionale Best Brand Award. Oggi arriva il Wolda, premio di calibro internazionale riservato al design del marchio. Una giuria di professionisti si è divisa tra New York e Dusseldorf valutando designer di ogni parte del mondo, tra cui Di Francescantonio.

"Saper progettare un buon marchio è saper dare voce alla visione di un uomo e del suo lavoro con due ottime conferme: - spiega il logo designer - qualità ed eleganza. Sono contento che il lavoro creativo che avviene tramite il mio saper disegnare marchi sia riconosciuto a livello internazionale, ancora di più sapendo che il logo del ristorante è stato valutato tra i migliori in Europa da ben due premi diversi sia nel 2015 sia nel 2017. Credo – aggiunge - che sia un riconoscimento ispirante, soprattutto quando si porta avanti l’intuizione e il progetto creativo partendo dalla realtà altrettanto ispirante dell'Abruzzo”.