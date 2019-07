Al via le manifestazioni natalizie a Lanciano, anche senza la Pro loco

Si entra nel vivo delle festività natalizie a Lanciano, insieme alle numerose iniziative realizzate con i commercianti del centro e dalle tante associazioni attive che con l'Amministrazione collaborano quotidianamente.

A partire da metà dicembre sarà attiva la pista di ghiaccio che, dopo il successo dello scorso anno a Villa delle Rose, quest'anno sarà allestita in piazza Plebiscito dopo il via libera della Soprintendenza.

“In piazza sarà anche allestito un albero di Natale ecosostenibile unico nel suo genere e originale sia nella concezione che nella realizzazione, un'iniziativa unica in Abruzzo e probabilmente in Italia: - afferma l’assessore Francesca Caporale - l’Albero “senziente” Lignum Verba. Albero che in queste ore è in corso di montaggio da parte degli artisti dell'associazione Arena7 il cui progetto è risultato vincitore del concorso di idee promosso dall'assessorato alla Cultura, verrà acceso ufficialmente domani, giovedì 7 dicembre alle 18.45.

“L’opera, - prosegue la Caporale - capace di coniugare il valore della tradizione con quello dell'ecosostenibilità e della contemporaneità, sarà finanziata completamente da sponsorizzazioni di aziende che hanno sposato la mission del progetto: si tratta di un lavoro che sarà in grado di dare un valore aggiunto a Lanciano e al simbolo per eccellenza del Natale”.

Sempre giovedì, alle ore 18, sarà la volta dell’inaugurazione della XXVII Rassegna Riscopriamo il Presepe, nell'Auditorium Diocleziano, organizzata dall'associazione artistico-culturale "Amici di Lancianovecchia". Venerdì 8 dicembre, dalle 16.30, è in programma l'evento Vetrine in movimento sotto i Portici Comunali, addobbati a festa dalle bellissime luminarie che i commercianti del luogo hanno installato nei giorni scorsi riscuotendo il meritato apprezzamento unanime della città. Da venerdì 8 a domenica 10, dalle ore 17, l'associazione Storico Corso Bandiera promuoverà un fine settimana di shopping, musica, street food all'insegna della Magia del Natale.

Nel giorno di Santa Lucia, mercoledì 13, dalle ore 10, nella zona pedonale di corso Trento e Trieste si ritroveranno hobbisti e artigiani per il mercatino di Natale Con Le Mani. Venerdì 15 e sabato 16, dalle ore 17 e sabato tutta la giornata, Mercato Scoperto in via dei Frentani, con prodotti da Agricoltura Biologica, KM 0, Autoproduzione e Artigianato.

“Ieri, a dieci giorni dalla data dell'evento programmata fin da maggio, la Pro Loco Lanciano ha comunicato formalmente l'annullamento dell'evento “Villaggio di Babbo Natale”. - prosegue l’assessore Caporale - Una decisione che ci sorprende e ci rammarica, avendo la Pro Loco disatteso un impegno assunto nel mese di maggio 2017, dopo aver risposto ad un avviso pubblico di manifestazione di interesse a realizzare mercatini emesso in data 8 marzo 2017. E' un comportamento che stigmatizziamo e che denota scarsa serietà da parte dei responsabili di questa scelta, irrispettosa nei confronti della città e dei commercianti. Tuttavia, l'annullamento dell'evento non comporterà alcun disagio per i circa 50 eventi in programma nel cartellone delle manifestazioni “Natale a Lanciano 2017” presentato lo scorso 29 novembre”.