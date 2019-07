La pista di pattinaggio ci sarà, c’è l’ok della Sovrintendenza

E alla fine è arrivato il parere positivo della Sovrintendenza per la pista di pattinaggio in piazza Plebiscito. Dopo le polemiche sugli eventi natalizi tra pro loco e amministrazione comunale, il Natale in città sembra trovare la quadra, dopo una settimana di pesanti critiche e accuse da parte del presidente della pro loco, Vincenzo Giancristofaro.

“È arrivato il parere della Sovrintendenza ieri mattina, - fa sapere l’assessore al Commercio Francesca Caporale - abbiamo provveduto con le ordinanze di divieto di sosta, la rimozione dei paletti vicino al monumento e la preparazione della concessione. Dopo il pagamento della tosap e il ritiro della concessione, domani, mercoledì mattina inizieranno le operazioni di montaggio”. La pista sarà posizionata al posto dei parcheggi, nei pressi delle cabine telefoniche e non sulla zona pedonale antistante la Cattedrale.

Scaricati ieri in piazza anche i bancali per la realizzazione dell’albero senziente [LEGGI QUI] di Nicola Antonelli che dovrebbe essere inaugurato ed acceso giovedì 7 dicembre alle ore 18.45.