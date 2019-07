Fabrizio Bosso al Fenaroli per Progetto Etiopia Onlus

Torna ad irrobustire il binomio musica e solidarietà l'associazione Progetto Etiopia Onlus - Lanciano, organizzando un concerto di beneficenza che si terrà domani, mercoledì 6 dicembre, alle 21 nell'elegante cornice del teatro Fenaroli. Ospiti d’eccezione saranno il noto trombettista Fabrizio Bosso e il suo gruppo, pronti per coinvolgere il pubblico in un viaggio musicale di gran classe.

L’obiettivo della serata è raccogliere fondi per il completamento della scuola di Maganasse, il villaggio a 200 km a sud-ovest dalla capitale etiope, Addis Abeba, terra nella quale la Onlus è attiva da 14 anni. L’ingresso è con un contributo di 10 euro. I biglietti sono in vendita al botteghino la sera dello spettacolo o, nei giorni precedenti, presso la sede della Onlus in corso Trento e Trieste, 43 a Lanciano.

“Il concerto in arrivo rappresenta tanto per me e per l'associazione Progetto Etiopia Onlus - Lanciano dichiara il presidente Angelo Rosato -. Sia perché mi offre l’occasione di rivedere e riascoltare Fabrizio Bosso, grande musicista, uomo dalla profonda sensibilità e nostro socio ad honorem al quale sono legato da profonda e ricambiata amicizia, sia perché è una tappa importante per la nostra nuova sfida, quella di terminare una scuola nel villaggio di Meganasse, in Etiopia, una terra dove i bambini davvero vivono di nulla nella povertà più assoluta eppure riescono sempre a sorridere, e non è una frase fatta, né un luogo comune, credetemi. Vado due volte l'anno in Etiopia per controllare l'avanzamento dei nostri progetti umanitari e vi assicuro che è una terra meravigliosa”.

Il programma della serata prevede la presentazione del nuovo disco di Bosso, intitolato Merry Christmas Baby e uscito lo scorso 24 novembre. Sul palco, oltre al leader, i fedeli membri del gruppo: Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso, Nicola Angelucci (di origini abruzzesi) alla batteria.

L’album racchiude classici natalizi arrangiati in chiave jazz e vanta la collaborazione, alle voci, di Karima (The Christmas Song) e di Walter Ricci (in Frosty the snowman, What are you doing New Year's Eve?, Jingle bells rock). Lo stesso Ricci - vero e proprio quinto elemento della band - sarà la special guest della serata lancianese.