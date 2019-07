Le donne fotografate dalle donne nel calendario dei Colori dell’Iride

Sono imprenditrici, insegnanti, scrittrici, giovani, meno giovani, ma soprattutto appassionate, innamorate e sognatrici le donne ritratte nel calendario dei Colori dell’Iride dalle donne dell’associazione Social Photography Street 6212. Il tema di quest’anno, il quinto è dedicato ai sogni delle donne. A quelli realizzabili, a quelli nel cassetto, a quelli a occhi aperti e a quelli che non si smette mai perseguire con la caparbietà tipica delle donne.

“Abbiamo voluto scoprire i sogni delle donne dalle più giovani, alle più anziane. - dice Patrizia Di Rocco, presidente dei Colori dell’Iride - Capire se i sogni di una giovane sposa sono poi così diversi da quelli di una imprenditrice e se i sogni da bambina, poi da adulta, sono diventati realtà. Abbiamo voluto parlare di quei sogni che fino a qualche tempo fa erano un tabù - prosegue - e mettere in copertina l’amore tra due donne, felici di poterlo esternare e vivere serenamente”.

Il ricavato delle vendite del calendario servirà a finanziare le attività dello sportello SOS Iride che si occupa di aiutare, a livello economico, morale, giuridico e medico, tutte quelle donne che si trovano in una situazione di difficoltà o disagio e non sacco a chi rivolgersi. Sarà in vendita nelle librerie del centro di Lanciano e nello studio fotografico di Roberto Colacioppo, sede dell’associazione Social Photography Street.