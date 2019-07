La Pro Loco annulla gli eventi natalizi ma il Comune non ne sa nulla

“La Pro Loco Lanciano, ed il suo direttivo, con rammarico, annunciano l'annullamento di tutte le iniziative e le attività, messe in cantiere per il periodo natalizio per problemi logistici, e gestionali, non dipendenti dalla nostra volontà”. Con questo breve messaggio la Pro Loco Lanciano ha annunciato dalla sua pagina Facebook l’annullamento di tutti gli eventi natalizi a partire dal mercatino in piazza Plebiscito.

“Questa decisione sofferta è molto gravosa, oltre che definitiva, e ci fa rammaricare per la disponibilità e la gentilezza di sponsor, di associati, di amici, di professionisti, e di colleghi i quali hanno creduto come noi alla riuscita di detti eventi, ma che come noi hanno dovuto accettare questa scelta inevitabile.- si legge ancora su Facebook - Il concerto gospel, il villaggio di Babbo Natale, ed il Mercatino di Natale sono definitivamente annullati. Ci scusiamo con gli espositori che verranno totalmente rimborsati”.

Gli uffici comunali, però, non hanno ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito all’annullamento degli eventi, né si spiegano il motivo di tale decisione. “Proprio come voi, io ho letto la notizia da Facebook e non capisco il perché dell’accaduto. - dice l’assessore al Commercio Francesca Caporale - Abbiamo iniziato la programmazione dei nostri eventi da maggio proprio per avere più chiaro il quadro e adesso non ci spieghiamo quale sia il problema, anzi, per i nostri uffici l’evento è ancora in piedi, ma da come ho letto sui social, temo che non sarà così”.

Problemi logistici, tecnici o solo un fraintendimento? Al momento la situazione non è ancora chiara, ma ciò che è certo è il Villaggio di Babbo Natale quest’anno a Lanciano non ci sarà. “Per la pista di pattinaggio in piazza Plebiscito, invece, - afferma la Caporale a Zonalocale - siamo in attesa del parere della Sovrintendenza e, se tutto andrà come deve, sarà posizionata non nella zona pedonale della piazza, ma dove ora ci sono i parcheggi nei pressi del monumento ai caduti”.