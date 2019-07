I sogni delle donne nel calendario 2018 dei Colori dell’Iride

Sarà presentato domani, sabato 2 dicembre, alle ore 11 nella Casa di Conversazione, il calendario 2018, promosso e realizzato dall'associazione culturale di donne "I colori dell'Iride" e dall'associazione Social Photography Street 6212.

Il ricavato, come accade ormai da 4 anni, sarà destinato allo sportello di aiuto "SOS Iride", nato per dare supporto e sostegno alle donne in difficoltà e che vivono situazioni di disagio. Si tratta di una realtà importante per il territorio e ormai da diversi anni svolge un ruolo di concreta vicinanza alle donne anche in collaborazione con gli altri organi e associazioni competenti, come i Centri Antiviolenza.

Il tema del calendario di questa edizione è "il sogno delle donne". Le foto sono rigorosamente in bianco e nero, accompagnate da una breve didascalia che spiega e racconta il sogno della donna fotografata.