Spettacolo su giovani e bullismo sul palco del teatro Fenaroli

Nuovo appuntamento con la stagione di prosa 2017/2018 domani, venerdì 1 dicembre, al teatro Fenaroli di Lanciano per il cartellone proposto in collaborazione con l’ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, circuito multidisciplinare abruzzese per la distribuzione dello spettacolo dal vivo.

In programma D.N.A. (bullying play) di Dennis Kelly, con Giulia Gallone, Massimo Leone, Andrea Carpiceci, Ilaria Camplone, Giorgio Sales, Andrea Palladino, Massimo Sconci, Alessandro Blasioli, Luca Molinari, Martino Loberto, Zoe Zolferino per la regia di Antonia Renzella.

In scena ci saranno i migliori attori under 30 della scena italiana segnalati dalla critica, provenienti dall’Accademia Nazionale Silvio D’Amico e dal Centro Sperimentale di Cinematografia, insieme per l’allestimento del testo cult sul bullismo (rappresentato in 17 Paesi) dell’acclamato autore inglese Dennis Kelly.

“D.N.A.” esordisce al National Theatre di Londra nel 2008 conoscendo poi in Inghilterra e all’estero numerosissime edizioni ed allestimenti diventando il testo “cult” di riferimento sul bullismo. E’ stato rappresentato dagli studenti di college e scuole di tutto il mondo. Per il suo valore formativo e i temi trattati è entrato a far parte dei programmi di letteratura inglese e nelle scuole dove il teatro e materia di insegnamento.

Biglietti in vendita al botteghino del teatro dalle 16.30 alle 19.30 e su ww.i-ticket.it.