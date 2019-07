Albero senziente e concerto dei Madedopo a Capodanno per il Natale frentano

Sarà la presentazione della graphic novel sulla vita di Maria Callas della lancianese Lorenza Natarella ad aprire il Natale frentano, sabato 2 dicembre, dalle 17.30, al teatro Fenaroli e poi, tra musica, spettacoli ed associazioni cittadine, circa 50 eventi accompagneranno le festività lancianesi.

Due le novità più importanti. L’albero senziente [LEGGI QUI], ideato da Nicola Antonelli e Stefano Faccini, vincitori del concorso di idee promosso dall’assessorato alla Cultura e che dall’8 dicembre sarà in piazza Plebiscito a dialogare con le emozioni dei lancianesi. E, per la prima volta, il concerto di Capodanno, in piazza dell’Arciprete (davanti la vecchia stazione Sangritana) con la musica dei Management del Dolore Post Operatorio [LEGGI QUI] a partire dalle ore 21.30 del 31 dicembre.

“La partecipazione e il coinvolgimento delle realtà commerciali e aziendali locali è un segno di vitalità che dà forza alla città e alla comunità lancianese tutta: in questo senso un grazie particolare va a Gianluca Gargarella per aver donato alla città in ricordo del compianto Pino Valente le luminarie di Corso Trento e Trieste; - dicono l’assessore alla Cultura Marusca Miscia e l’assessore al Commercio Francesca Caporale - ringraziamo altresì i commercianti dei Portici comunali, di corso Bandiera, di via Filzi, via Battisti, piazza Pace e piazza Garibaldi per aver abbellito e reso accoglienti i luoghi dove insistono le proprie attività, a beneficio di tutta la comunità e a proprie spese. Auguriamo a tutti di vivere un sereno periodo natalizio e invitiamo i nostri concittadini a scegliere per i propri acquisti natalizi i negozianti del vicinato, quando possibile”. E poi ancora mercatini, concerti e spettacoli per bambini. In forse la pista di pattinaggio in piazza Plebiscito

Il costo dell'intero cartellone natalizio si aggira attorno ai 13 mila euro, di cui la metà sarà messa a disposizione dal Comune.

Per l’intero programma: CLICCA QUI.