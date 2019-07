Sotto i Portici Comunali e in corso Bandiera è già Natale

Sotto i Portici Comunali è già Natale con lucette e alberelli che abbelliscono colonne e soffitti del nostro centro. Dopo le polemiche dello scorso anno, quando Lanciano era rimasta senza luci né addobbi natalizi, i commercianti dei Portici hanno deciso di rimboccarsi le maniche e fare da sé. Così hanno deciso di affittare alberelli luminosi e lucette a tendina per creare la giusta atmosfera natalizia tra le vetrine del centro.

Lo scorso anno, Lanciano arrivò alla vigilia dell’Immacolata Concezione con un Natale “a luci spente” che generò non poche polemiche, critiche e battibecchi per delle festività sottotono. Così quest’anno i commercianti hanno giocato d’anticipo per trovarsi “al buio” e senza il calore tipico delle festività.

Anche in corso Bandiera si respira già aria di Natale dove, nonostante i lavori per i nuovi marciapiedi, le illuminazioni sono già comparse da diversi giorni.