Foto, musica e poesie per il calendario 2018 del Rotary Club Lanciano

Emozionante, intenso, di grande impatto ma nello stesso tempo intimo. Sono questi gli aggettivi che forse più si addicono alla presentazione del calendario benefico 2018 del Rotary Club Lanciano, nell’evento di ieri sera, domenica 19 novembre, all’Auditorium Diocleziano di Lanciano in un clima quasi magico.

12 fotografie, scattate da Marco Bellelli, accompagnate da altrettante poesie di Perla Sigismondi Marino compongono il suggestivo calendario Rotary, ormai divenuto oggetto da collezione e che, per l’edizione 2018, è agganciato alla realizzazione, all’interno dell’ospedale di Lanciano, di uno sportello di assistenza a minori e donne maltrattati. Un progetto di evidente valenza sociale, ideato per offrire un aiuto qualificato a utenti che subiscono varie forme di violenza, a partire dal bullismo per i più piccoli.

La presentazione dei calendario è stata impreziosita dalle musiche della band composta da Alberto Paone al piano, Luigi Feliziani alla chitarra, Carlo De Pasqua al basso, Matteo Giancristofaro alla batteria e Pierluigi Cotellessa al violino e i vocalist Blerina Shera, Filippo Di Menno Di Bucchianico e Ilaria Silverii.

I calendari potranno essere acquistati nelle librerie del centro di Lanciano e nell'ottica Console, il ricavato delle vendite del calendario sarà interamente utilizzato per la realizzazione dello sportello.