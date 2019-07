100 mila euro per lavori al tetto del Palamasciangelo

“Partiranno a breve i lavori di riqualificazione del tetto del Palamasciangelo, che in questi giorni ha subito la cronica infiltrazione d'acqua creando notevoli disagi alle società sportive e agli utenti che abitualmente la utilizzano [LEGGI QUI]”. Ad affermarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici Giacinto Verna che precisa come le avverse condizioni meteo degli ultimi giorni abbiano di fatto impedito l’avvio del cantiere nel quartiere Santa Rita, previsto proprio per questa settimana, rendendo ancora più problematica la situazione delle infiltrazioni d'acqua.

“Certamente si tratta di un problema non improvviso e noto, ma l'intervento che risolverà definitivamente la questione dell’impianto sportivo del quartiere Santa Rita è previsto e prossimo all'avvio dei lavori grazie a un investimento di 100mila euro. - spiega Verna - Il contratto di appalto, aggiudicato alla ditta Des Services srl di San Salvo, è stato firmato ma la consegna dei lavori, prevista per questa settimana, è slittata a causa del maltempo. Il cantiere sarà in ogni caso avviato entro la prossima settimana”. Gli interventi previsti riguardano la impermeabilizzazione del manto di copertura, mediante resine, polimerizzazioni istantanee e la sistemazione della sigillatura di eventuali fori e parti deformate, nonché la chiodatura dei sormonti delle estremità. Da pochi giorni inoltre è stato stipulato il contratto di appalto anche per la sistemazione e riqualificazione del Palazzetto dello sport di via Rosato, per un investimento di 100mila euro, lavori affidati alla stessa ditta del Palamasciangelo, la Des Services di San Salvo.

“Già iniziati, invece, - prosegue l’assessore - i lavori di manutenzione straordinaria alla Pista di Atletica di via Rosato, per un importo di 150mila euro. Gli interventi che sono in corso di esecuzione da parte della ditta che si è aggiudicata i lavori, la Cicchini Impianti srl di Cupello, riguardano: la impermeabilizzazione e messa in sicurezza di spalti e tribune; l’installazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura degli spalti delle tribune; l’adeguamento delle norme per i disabili nei servizi igienici degli spogliatoi; il rifacimento della pedana di salto in lungo. Ci teniamo a sottolineare - conclude - che si tratta di interventi pensati proprio per dare a tutti gli sportivi lancianesi la possibilità di praticare le attività sportive in impianti adeguati e sicuri”.