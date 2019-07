Pala Masciangelo allagato tra bacinelle, cartoni e stracci

Bacinelle, stracci, cartoni fradici e acqua ovunque. Si presenta così il Pala Masciangelo nel quartiere Santa Rita, dopo le forti piogge degli ultimi giorni, a causa delle inflitrazioni di acqua dal tetto.

"La situazione in cui versa il palazzetto è scandalosa - afferma in una nota Marco Pasquini, responsabile lancianese di CasaPound Italia - “Gli utenti corrono seri rischi e il disinteresse di questa amministrazione comunale diventa sempre più evidente. Il degrado in cui versa la struttura è stato portato alla nostra attenzione da dei genitori indignati e preoccupati che quotidianamente accompagnano lì i propri figli ad allenarsi. Attualmente - prosegue - il campo da gioco è ricoperto da ogni genere di mezzo per evitare che l'acqua vi si riversi. Cartoni che dovrebbero assorbire l'acqua del tetto, contenitori sporchi, senza parlare del pericolo di scivolare sul parquet imbevuto d'acqua, nonché della conseguente carenza di igiene.”

Pasquini conclude chiedendo che gli uffici competenti si attivino per ristrutturare il tetto nel più breve tempo possibile prima che la situazione diventi irrecuperabile, soprattutto in vista della stagione invernale.