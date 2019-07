Musica e arte nel secondo appuntamento alle Caltapie

Venerdì 17 novembre, alle ore 21, alle Caltapie in via Santa Liberata 107/A, ci sarà il secondo appuntamento musicale de La Prima Stagione – seconda edizione, serie di concerti e spettacoli teatrali con la direzione artistica di Stefano di Matteo, Gabriele Tinari e Vittoria Oliva del Teatro Possibile.

A suonare ci sarà il Davide Di Pasquale quartet, formazione il cui band leader è atessano, mentre il resto del gruppo è romano. Il gruppo è legato per motivi artistici anche al pittore lancianese Antonio Russo. L’artista figurativo ha fondato a Roma uno spazio che si chiama Studio Sotterraneo in cui opere pittoriche si incontrano con la musica e altre possibilità creative.

Tra i musicisti che collaborano in questo spazio ci sono i ragazzi del DDP quartet i quali sarannno venerdì sul palco de Le Caltapie. Davide Di Pasquale è dal 2007 attivo nella scena romana e nazionale come primo trombone e trombone solista oltre che come sideman in turni di registrazione e musical teatrali. Filippo Ferazzoli è invece un chitarrista che dopo aver studiato in Italia si è spostato a Londra. Alessandro Del Signore e Mattia Di Cretico formano la sezione ritmica. Anche essi sono musicisti formatisi nella capitale e impegnati in più svariati progetti.

Ingresso è a biglietto di 8 euro e si consiglia la prenotazione.