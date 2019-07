Lanciano Capitale della Cultura 2020, slittano i risultati

Si dovrà attendere ancora un po’ per conoscere i nomi delle 10 città che hanno superato l’ultima selezione per aggiudicarsi il titolo di “Capitale italiana della Cultura 2020”. Tra le 31 città ancora in ballo c’è anche Lanciano che spera di entrare almeno nella top ten senza smettere di sognare il primo posto [LEGGI QUI].

Non ci sarà quindi una risposta in giornata, così come annunciato, ma la decisione è stata posticipata a dicembre. Ci sarebbero infatti stati dei rallentamenti amministrativi, all’interno della giuria di selezione, oltre alla possibilità di cambiamenti nelle categorie dei criteri di valutazione.

Intanto, sul sito del Comune di Lanciano è stata pubblicata la determina dirigenziale che, a seguito della delibera di Giunta dello scorso 31 luglio 2017, assegna allo Studio Eventi e Congressi, che ha curato il progetto, 4 mila euro per la progettazione ed elaborazione del dossier presentato al Mibact per la candidatura della città di Lanciano, comunque vada la selezione.