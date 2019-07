Lezioni sospese per De Giorgio e Rocco Carabba

Saranno sospese domani, sabato 11 e lunedì 13 novembre, le lezioni nell’Istituto De Giorgio di Lanciano a causa di un grave problema alla cabina primaria di alimentazione elettrica dell’istituto.

Considerato che tale interruzione pregiudica il regolare funzionamento dell’istituto scolastico dove è attualmente ospitata anche la scuola primaria Rocca Carabba, per cui non è possibile assicurare la presenza dei bambini all’interno dei locali privi di riscaldamento ed illuminazione, si è resa necessaria la sospensione delle attività didattiche in attesa dei lavori di ripristino e riattivazione degli impianti a tutela degli alunni e delle sussistenza dei livelli essenziali per l’idoneità e per la funzionalità dell’edificio scolastico.