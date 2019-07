Con "Le Serve" si apre la stagione di Prosa del teatro Fenaroli

Prenderà il via stasera, venerdì 10 novembre, alle ore 21, la stagione di Prosa del teatro Fenaroli di Lanciano [LEGGI QUI], con “Le Serve” di Jean Genet, con Anna Bonaiuto, Manuela Mandracchia, Vanessa Gravina, per la regia di Giovanni Anfuso.

“Uno straordinario esempio di continuo ribaltamento fra essere e apparire, fra immaginario e realtà”. Con queste parole Jean-Paul Sartre descriveva Le serve (Les bonnes) di Jean Genet, una delle sue opere più famose. Genet con il suo teatro ha indubbiamente rivoluzionato la forma stessa della tragedia moderna. Scritto nel 1947 ed ispirato ad un evento di cronaca che impressionò enormemente l’opinione pubblica francese, Le serve è considerato uno dei suoi capolavori, una perfetta macchina teatrale in cui il gioco del teatro nel teatro è svelato per mettere a nudo, in modo straordinario, la menzogna della scena, con una struttura che scava nel profondo. Claire e Solange, due serve smunte e androgine, vivono un rapporto di amore/odio con la loro padrona, la sontuosa Madame, che incarna tutti gli ideali perduti: eleganza, bellezza, successo.

Con la stagione di Prosa 2017/2018 si è avviata la collaborazione tra il teatro Fenaroli di Lanciano e l’ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, circuito multidisciplinare abruzzese per la distribuzione dello spettacolo dal vivo, con l’obiettivo di unire le forze per una proposta culturale sempre attenta alle esigenze di un pubblico affezionato e competente come quello dello storico teatro frentano. Biglietti e abbonamenti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30)