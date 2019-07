E’ tutto pronto per la ventesima edizione di “Borgo Rurale”, la più nota manifestazione abruzzese dedicata al vino novello, castagne e olio nuovo che si terrà a Treglio, sabato 11 e domenica 12 novembre. Presenti alla conferenza stampa il sindaco Massimiliano Berghella, del presidente della Pro Loco Francesco Conserva e degli altri membri del direttivo dell’associazione, è stato illustrato il programma di quest’anno.

Saranno circa venti le postazioni dedicate ai piatti tipici del territorio e undici al vino. Tra le antiche vie del borgo si potranno degustare pasta con fagioli, pancetta e zafferano, pennette ceci e baccalà, pizze e foje, maccarune a la trappitare, pancetta alla brace, arrosticini, frittata con salsicce, cif e ciaf, pizza fritta, pizza scima, pallotte cace e ove, castagne e ceci, crispelle e pizzelle. Il tutto accompagnato dai vini delle cantine Spinelli, Miglianico, Citra e Casal Thaulero, Madonna dei Miracoli, Eredi Legonziano e Colle Moro. Nello specifico saranno sette le postazioni dedicate al vino novello e al Montepulciano e una al Pecorino.

“Quindici quintali di castagne, due e mezzo di ceci, otto quintali di pancetta, cinque di salsiccia, seimila bottiglie di vino, sono soltanto alcuni numeri della ventesima edizione di Borgo Rurale – spiega il presidente della Pro Loco Francesco Conserva, associazione che si occupa dell’organizzazione dell’evento con il patrocinio del Comune di Treglio e della Regione Abruzzo – Il nostro obiettivo è quello di migliorarci ogni anno sempre di più e di rendere l’iniziativa sempre più appetibile ai visitatori che raggiungono Treglio anche da fuori regione”.

Veneto, Lombardia, Campania e Marche, sono soltanto alcune delle regioni dalle quali provengono gli appassionati di Borgo Rurale che si sono già riservati un posto in prima fila. “Venti anni di Borgo Rurale – ha sottolineato il sindaco Massimiliano Berghella - significa che questo paese si è contraddistinto con un format che promuove il territorio attraverso un’organizzazione a km 0, ovvero attraverso i piatti tipici della tradizione gastronomica locale preparati direttamente sul posto dalle nostre massaie”. “Mi piace definire questa manifestazione ‘November Fest’ proprio perché raccoglie la partecipazione, sempre più numerosa, di molte persone da fuori regione – ha aggiunto - Borgo rurale è diventato ormai vettore economico di promozione turistica e dei prodotti del territorio oltre che un modello per le altre manifestazioni abruzzesi. Se anni fa era l’unico evento del territorio adesso è l’evento più atteso del territorio”.

E sono ben 300 i tregliesi, su 1600 abitanti, che sabato e domenica lavoreranno agli stand enogastronomici, un dato importante che ribadisce la condivisione dell’evento da parte della comunità che ogni anno impiega le proprie forze con dedizione per la perfetta riuscita della manifestazione. Il taglio del nastro di “Borgo Rurale” 2017 alla presenza di organizzatori e autorità avverrà sabato alle ore 18 in piazza San Giorgio. Gli stand, in entrambe le serate, apriranno alle 17 e chiuderanno a mezzanotte e mezza.

Saranno allestiti, come di consueto, angoli riservati ai piatti gluten free, spazi dedicati alla musica dal vivo negli scorci più caratteristici del paese e il baby parking per i più piccoli. Sarà inoltre attivo un servizio navetta per raggiungere più agevolmente il borgo con partenze da piazzale della Pietrosa (Lanciano), dal quartiere S. Rita (via Masciangelo, Lanciano) e dal Thema Policenter (Rocca S. Giovanni).