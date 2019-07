ZTL, da via Finamore a via Fieramosca, il varco si sposta più avanti

E’ in corso lo spostamento del varco ZTL da via Finamore che renderà di nuovo sempre transitabile piazza del Malvò e ancora in zona a traffico limitato via Fieramosca e salita Fenaroli e, ovviamente, corso Roma.

“Siamo in dialogo con il Ministero dei Trasporti per questo cambio e i tempi del passaggio definitivo saranno brevi. - dice l’assessore a Mobilità e Traffico, Francesca Caporale - Al momento una telecamera è già stata posizionata all’imbocco di via Fieramosca e a breve toccherà anche alla seconda all’inizio della salita Fenaroli. Ora siamo in attesa dello spostamento della segnaletica verticale in via Finamore - spiega la Caporale a Zonalocale - e fino ad allora, anche se non c’è più la telecamera, il varco resta attivo così com’è”.

Al momento, quindi, nonostante la telecamera sia già stata posizionata altrove, resta attivo il varco in corrispondenza dei cartelli della segnaletica verticale, proprio come previsto dal Codice della Strada. La prossima settimana, con tutta probabilità, il passaggio definitivo annunciato già dalla scorsa estate.