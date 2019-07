Incidente a Re di Coppe, camion Ecolan si ribalta

Brutto incidente per un mezzo Ecolan, questa mattina, poco dopo le 9, in località Re di Coppe, a Lanciano. Il mezzo era appena uscito dal Centro di Raccolta della società che gestisce i rifiuti quando, all’incrocio nei pressi della struttura, è stato letteralmente travolto da un Suv che non ha rispettato lo stop e, nell’impatto, ha fatto ribaltare il camion.

Due i dipendenti a bordo che se la sono vista brutta. Uno dei due è stato addirittura tirato fuori dalle lamiere dai Vigili del Fuoco giunti sul posto, costretti a tagliare il tettuccio del mezzo per estrarlo. Ma dopo essere stati trasportati all’ospedale Renzetti, le condizioni di entrambi non sembrano gravi.