Rimossi definitivamente i fasci dal teatro Fenaroli

Erano stati coperti con un telo bianco lo scorso 27 maggio [LEGGI QUI] in occasione della Giornata Antifascista dell’ANPI ed oggi, 30 ottobre, 5 mesi dopo, vengono definitivamente rimossi dopo il parere positivo della Sovrintendenza.

Si chiude così la vicenda dei fasci littori sulla facciata del teatro Fenaroli di Lanciano che, dallo scorso 25 aprile [LEGGI QUI], aveva tenuto banco in città tra presunta veridicità storica e volontà politica dell’Amministrazione Pupillo di “ripristinare la verità storica e dire un fermo no ad ogni forma di apologia del fascismo”, così come era stato affermato dallo stesso sindaco proprio in occasione della cerimonia dello scorso 27 maggio..

In primavera erano state raccolte 430 firme per chiederne la rimozione.