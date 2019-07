A passeggio sulla Costa dei Trabocchi con le auto d’epoca

Una passione lunga una vita, l’amore per il bello e per le auto d’epoca sono alla base del Club Frentano Ruote Classiche che dal 2002 a Lanciano, e non solo, riunisce gli appassionati di un mondo che ci riporta ai fasti di anni in cui con un foulard ed una gonna a ruota ci si sentiva immediatamente Greta Garbo.

E complice una bella giornata di sole e la disponibilità del vicepresidente Angelo Venditti, abbiamo deciso di conoscere meglio il Club, le sue attività, proprio a bordo di due vetture degli anni ’60, con il vento nei capelli, vista Costa dei Trabocchi.

“Siamo più di 300 soci ed abbiamo un parco auto che supera i mille veicoli. - dice Venditti a Zonalocale - Ogni anno organizziamo una decina di eventi, tra raduni ed appuntamenti vari ed ogni volta cerchiamo di tracciare un filo che unisca tradizione, auto e buon cibo”. Con il nostro Abruzzo, dal mare alla montagna in pochi chilometri, a fare da sfondo privilegiato ad una sempre emozionante e colorata sfilata di bellezze d’altri tempi.

Ecco il video: