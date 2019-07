Quattro nuovi primari per l’ospedale di Lanciano e uno per Vasto

Anestesia e Terapia Intensiva negli ospedali di Lanciano e Vasto, e di Medicina Generale, Ortopedia e Neurologia a Lanciano. Sono questi i 5 bandi pubblicati per la copertura di cinque posti di Direttore di struttura complessa rimasti vacanti dopo il collocamento a riposo dei titolari.

I candidati interessati devono far pervenire la documentazione entro il prossimo 23 novembre. I profili richiesti, lo schema di domanda e di certificazione sostitutiva e di notorietà sono allegati al bando, scaricabili dal sito web www.asl2abruzzo.it sezione “bandi e concorsi”. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, si procederà alla nomina della commissione giudicatrice e della selezione, che avverrà per titoli e colloquio.

“Siamo finalmente vicini a un passaggio importante - mette in evidenza l’assessore Silvio Paolucci - perché restituisce una guida stabile alle unità operative, garantendone una organizzazione sicuramente efficace ed efficiente. Sono certo che le Commissioni esaminatrici faranno un lavoro egregio, scegliendo professionisti che abbiano curriculum, competenze e capacità adeguate, caratteristiche fondamentali per assicurare assistenza di qualità e rispondere alle aspettative dei pazienti. Non dimentichiamo che gli ospedali di Lanciano e Vasto sono stati classificati presidi di primo livello nell’ambito della programmazione regionale, e in quanto tali devono garantire prestazioni all’altezza del ruolo”.

"Continua l’azione di rafforzamento del presidio di Vasto. L’arrivo di nuovi primari nel segno del Dea di primo livello è un ulteriore impegno mantenuto dal governo regionale", commenta il sindaco di Vasto, Francesco Menna. "Adesso - ha concluso il sindaco Menna - sarà importante premere per la ristrutturazione dell’ Utic e del punto nascita".