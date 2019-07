4 ore senz’acqua per numerosi quartieri di Lanciano

Sarà di alcune ore il disagio, inevitabile, per alcuni popolosi quartieri di Lanciano che domani 26 ottobre, dalle 13.30 alle 17.30, rimarranno con i rubinetti a secco. La sospensione della fornitura idrica da parte della Sasi dipende dai lavori di rifacimento della rete in corso Bandiera. L'interruzione è necessaria per consentire i collegamenti della nuova condotta idrica.

Queste le strade interessate dal provvedimento: viale Cappuccini (dalla chiesa di San Pietro in giù) via Martiri 6 Ottobre, via Rosato, largo Santa Chiara, via Ferro di Cavallo, le vie Miscia, Don Minzoni, del Mancino, Santo Spirito, Del Verde, Osento, Ciriaci, via De Pasqua, via Per Fossacesia, San Giovanni da Capestrano, le vie Dell'Aventino, Aterno, del Pescara, del Feltrino, Trigno, via Caduti di Nassiriya, viale Rimembranze, piazza Unità d'Italia, cia De Crecchio, via Veneto e relative traverse, via degli Abruzzi,, via Renzetti, via Monte Maiella, le vie Fiume, Isonzo, Piave e traverse. via del Mare e traverse, Olmo di Riccio, Torre Sansone, via Dalmazia e traverse, via Mario Bianco, via Romagnoli, via Cesare Battisti e via Fabio Filzio con le relative traverse.

I tecnici della Sasi assicurano che la fornitura sarà ripristinata entro l'orario stabilito.